Meteo. Come sarà il tempo venerdì 18 novembre

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà in nottata e primissima mattinata nuvoloso con deboli precipitazioni. Successivamente, migliora con ampie aperture e soleggiamento sin dalla mattina. Temperature minime stazionarie con valori attorno ai 10-12°, massime stabili con valori attorno ai 17-18°. Venti moderati, localmente tesi di direzione variabile. Mare mosso.



In Toscana il cielo domani sarà nuvolo. Previsto un peggioramento per un veloce passaggio di una perturbazione che porterà pioggia e temporali sparsi in tutta la regione. Dalla tarda mattinata-primo pomeriggio, miglioramento e aperture del cielo. Temperature minime stazionarie, con valori attorno ai 8-10°, massime stabili con valori attorno ai 14-16°. Venti moderati, a tratti anche forti di direzione variabile. Mare mosso.