Meteo. Come sarà il tempo domenica 20 novembre

Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso. Qualche nube residua al primo mattino lascerà spazio ad ampi spazi soleggiati. Temperature minime stazionarie con valori attorno ai 8-9°, massime con valori attorno ai 14-15°. Venti moderati di direzione variabile. Mare mosso.



In Toscana il cielo domani sarà poco nuvoloso. Residue piogge nottetempo e primissimo mattino in veloce dissolvimento per lasciare spazio a soleggiamento. Temperature minime stazionarie, con valori attorno ai 8-10°, massime stabili con valori attorno ai 14-16°. Venti moderati, a tratti anche forti sulle coste di direzione variabile. Mare mosso.