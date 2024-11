Messe a dimora due piante di mirto nel giardino delle medie di Bibbona

Bibbona: Presenti tutti gli alunni delle cinque classi, a cui sono state donate piccole piantine, con le loro insegnanti, l’assessore all’ambiente Enzo Mulè e la consigliera Debora Re che hanno evidenziato ai ragazzi l’importanza che rivestono gli alberi per tutti noi “essendo fondamentali per difendere il territorio dai cambiamenti climatici”. “Gli alberi - ha sottolineato Roberto Pella in rappresentanza dei Carabinieri Forestali di Marina di Cecina - hanno un’elevata capacità di stoccaggio di CO2 e di altri inquinanti atmosferici e sono quindi fondamentali per migliorare la qualità dell’aria e della vita delle persone”. “Crediamo - ha aggiunto l’assessore Mulè ringraziando l’ufficio ambiente e i dipendenti comunali per la preparazione e la logistica - che per i ragazzi, far crescere un albero grazie alle loro cure sia un’esperienza significativa e molto educativa”. Alla festa hanno partecipato anche il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Bibbona Mario Caramelli, Luca Bizzarri in rappresentanza della Polizia Locale del Comune di Bibbona e Angelo Ferrara di Legambiente.