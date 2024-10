Mese della prevenzione: la rocca di Talamone si illumina di rosa

Orbetello: In occasione di ottobre, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, il Comune di Orbetello aderisce con entusiasmo all'iniziativa "La Maremma si illumina di rosa", promossa dall'associazione “Insieme in rosa onlus”. La campagna ha l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, coinvolgendo numerosi comuni della provincia di Grosseto in un grande gesto simbolico: illuminare di rosa i monumenti più significativi di ogni territorio.



Per Orbetello la scelta è ricaduta sulla suggestiva rocca di Talamone, un monumento iconico, non soltanto storico che, per tutto il mese di ottobre, si tingerà di rosa come segno di solidarietà e vicinanza a tutte le donne che, ogni giorno, lottano contro quella che è divenuta una delle patologie più diffuse nel mondo. Il colore rosa, ormai simbolo universale della lotta contro il tumore al seno, diventa così protagonista di un’iniziativa che punta a diffondere un messaggio di speranza e di prevenzione, coinvolgendo l’intera comunità.

Il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, ha sottolineato l’importanza di sostenere iniziative di questo tipo:





"È fondamentale partecipare attivamente a progetti che promuovano la sensibilizzazione su temi cruciali come la prevenzione. La salute e il benessere della persona sono temi che riguardano tutti, in primis le pubbliche amministrazioni. L'illuminazione in rosa della rocca di Talamone vuole essere un forte richiamo all'importanza della diagnosi precoce, uno strumento essenziale per combattere il tumore al seno. Siamo orgogliosi di aderire a questa iniziativa che unisce simbolicamente tutta la Maremma in un messaggio di speranza e di solidarietà."