Salute Medici in rete a Follonica, apre il nuovo ambulatorio 14 novembre 2024

14 novembre 2024 224

224 Stampa

Redazione

Verso la Casa di comunità hub, ecco gli orari attivi da lunedì 18 novembre Follonica: Novità al distretto socio sanitario di Follonica, da lunedì 18 novembre iniziano a funzionare gli ambulatori dei medici di medicina generale a partire dalla rete di professionisti che garantiscono l’assistenza alle persone già in carico al dottor Manghetti. Il calendario per questi assistiti è il seguente: lunedì 14,30 - 17,30; martedì 14,00 - 17,00; mercoledì, giovedì e venerdì 9,00 - 12,00. La nuova sede di Follonica in viale Europa 5, ingresso B, mantiene l’attuale recapito telefonico, ovvero il 370 3792042. Prossimamente, oltre agli assistiti del dottor Manghetti, cessato dal servizio lo scorso settembre, tutti i colleghi della zona trasferiranno in questa sede le loro attività. Il presidio socio sanitario, funzionerà 12 ore al giorno, con la logica del lavoro in rete. «Esprimo grande soddisfazione per questo primo passo che vede entrare i medici di medicina generale nella futura Casa di comunità hub», dichiara la direttrice della Zona Amiata Grossetana – Colline Metallifere, Tania Barbi.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Salute Medici in rete a Follonica, apre il nuovo ambulatorio Medici in rete a Follonica, apre il nuovo ambulatorio 2024-11-14T15:36:00+01:00 205 it Medici in rete a Follonica, apre il nuovo ambulatorio. Verso la Casa di comunità hub, ecco gli orari attivi da lunedì 18 novembre PT1M /media/images/follonica-panorama-grattacielo.jpg /media/images/thumbs/x600-follonica-panorama-grattacielo.jpg Maremma News Follonica, Thu, 14 Nov 2024 15:36:00 GMT