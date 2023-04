Medici di medicina generale all'ospedale di Pitigliano, la risposta della Asl

Forti direttore del presidio ospedaliero: “Stiamo lavorando con il Comune per trovare una soluzione adeguata”



Pitigliano: In merito ad una nota stampa del Pd di Pitigliano che parla di “sfratto” dei medici di medicina generale dall'ospedale Petruccioli a causa dei prossimi lavori di ampliamento e ristrutturazione del plesso, il direttore del presidio ospedaliero di Pitigliano Massimo Forti precisa. “E' probabile che i tre medici di famiglia non potranno più avere la sede per operare all'interno dell'ospedale ma stiamo lavorando insieme al Comune, per trovare una sistemazione e mantenere inalterata l'assistenza ai cittadini. Gli interventi finanziati con il Pnrr sono importanti e necessari – ha aggiunto – e porteranno al rinnovamento dei locali per consentire poi anche ai medici di medicina generale di avere ambulatori più ampi e adeguati. Ora il nostro impegno è quello di organizzare al meglio gli spazi e mantenere l'operatività dell'ospedale durante i lavori con le priorità di garantire i posti letti di medicina e gli ambulatori specialistici”.

“Ci sono già stati due incontri con i medici di medicina generale – ha dichiarato Roberta Caldesi direttrice della Zona Distretto Colline dell'Albegna della Asl Toscana sud est - uno dei quali tenuto insieme al sindaco Giovanni Gentili che si è già attivato insieme all'Amministrazione Comunale a trovare una sede per i medici se il sopralluogo tecnico verificherà che non ci sono spazi per tutti dentro l'ospedale con i cantieri aperti. Cosa che avverrà a breve tenendo ben conto di non arrecare disagi e conciliare così importanti investimenti per Pitigliano e tutta la zona”.