MD Grosseto superato dal Forte dei Marmi nella seconda di ritorno in serie B

Grosseto: Sconfitta casalinga per l’MD Circolo Pattinatori Grosseto, che nella seconda giornata di ritorno di serie B s’arrende alla formazione versiliese del Canniccia Forte dei Marmi (3-6 il risultato finale), al termine di una bella partita, nella quale i ragazzi di Marco Zanobi hanno ottenuto testa alla corazzata ospite fino a metà del secondo tempo. Nella prima frazione Forte dei Marmi si è portato, nel giro di due minuti e mezzo, sul 2-0, grazie ad Ambrosio (il migliore dei suoi con tre reti) e a Cacciaguerra, ma bomber Bianchi, al rientro dopo un’assenza di un mese, ha permesso di andare al riposo sotto di una rete, 2-1. Barsaglini ha fatto fuggire via i rossoblù ma Perfetti, con un preciso tiro diretto, e Giusti hanno ristabilito la parità sul 3-3 dopo dieci minuti. Nella seconda parte del tempo, però, dal 14’ il Canniccia è fuggito via, sbagliando anche un rigore con Giovannelli, e ottenendo un successo che permette di tallonare la capolista Castiglione, tra l’altro con una gara in meno. Il Grosseto, quinto, rimane a tre punti dalla zona playoff, con nove punti, e cercherà di sfruttare la trasferta di domenica prossima sulla pista del fanalino Super Glanz Prato per raggiungere il Camaiore.

MD Grosseto-Canniccia Forte dei Marmi 3-6

MD GROSSETO: Masetti, Saletti; Montomoli, Cardi, Giusti, Betti, Bianchi, Perfetti. All. Marco Zanobi.

FORTE DEI MARMI: Bacci, Manfredi; Ambrosi, Giorgi, Barsaglini, Frosina, Bertonelli, Giovannelli, Lossi, Cacciaguerra. All. Andrea Facchini.

ARBITRO: Alessandro Gadaleta.

RETI: nel p.t. 11’13 Ambrosio, 13’45 Cacciaguerra, 17’06 Bianchi; nel s.t. 1’17 Barsaglini, 5’13 Perfetti (p.p.), 10’01 Giusti, 13’19 Ambrosio, 15’38 Frosina, 22’11 Ambrosio.