MD Cp Grosseto cerca in serie B con il Super Glanz Prato

Grosseto: L’MD Circolo Pattinatori Grosseto, dopo la bella e convincente affermazione a spese della Rotellistica Camaiore (13-3), torna domenica alle 18, sulla pista amica di via Mercurio, per cercare il bis nel campionato di serie B, ospitando il Super Glanz Prato, formazione a secco di vittorie dopo le gare contro Viareggio Hockey e Pumas Viareggio. Per i ragazzi di Marco Zanobi sembra l’occasione buona per confermare quanto di buono si è visto contro Camaiore. I biancorossi sembrano aver assimilato gli schemi e cominciano a giocare da vera squadra e nessun traguardo sembra precluso. I più giovani stanno dando il loro importante apporto (Emanuele Perfetti è stato autore di sei reti), mentre il bomber Marco Bianchi è già arrivato a 29 reti in stagione dopo appena otto incontri. Ci sono insomma tutti gli ingredienti per assistere a una bella partita, in grado di divertire gli appassionati di hockey che sempre con maggiore passione si sistemano sulle tribune dell’impianto intitolato al fondatore Mario Parri. I convocati: Marinoni, Saletti; Bruzzi, Montomoli, Bardini, Cardi, Giabbani, Giusti, Muntean, Bianchi, Perfetti. Il programma della terza giornata: Forte dei Marmi-Camaiore, Pumas Viareggio-CGC Viareggio, Circolo Pattinatori Grosseto-Super Glanz Prato, Viareggio Hockey-Blue Factor Castiglione della Pescaia. Seguici



