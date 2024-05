"Mazzocco Sindaco": nostre proposte per decoro e arredo urbano di centro storico e frazioni

Paolo Mazzocco: “Tenere pulite città e frazioni è nostro biglietto da visita”.



Massa Marittima: Paolo Mazzocco, candidato sindaco della lista di centrodestra di Massa Marittima, propone una serie di misure da adottare per valorizzazione dell’arredo urbano e del decoro di tutto il comune di Massa Marittima.

“Il turismo, per il nostro comune, rappresenta una parte molto importante dell’economia massetana e delle frazioni del territorio, contribuendo a fare da traino al brand della nostra città in tutto il Mondo. Pertanto, tenere pulita sia Massa Marittima che le frazioni diventa quanto mai essenziale”, afferma Paolo Mazzocco, candidato sindaco del centro destra.

“Dotare ad esempio la città di una cartellonistica urbana adeguata è uno degli aspetti da prendere in considerazione, dotata di particolare attenzione all’indicazione dell’ubicazione dei nostri principali monumenti e cose da vedere, fondamentale per i turisti in visita alla città – commenta Mazzocco. - Come altro aspetto è quello riguardante il decoro e la pulizia in generale. Purtroppo, dobbiamo costatare che oggi Massa Marittima è sporca e tenuta in malo modo: spazzamento, pulizia dei cestini, tenuta del verde sono aspetti che hanno bisogno di cura e di efficientamento, così da dare alla città, ai cittadini e ai turisti che la vivono, qualità e decoro. Insomma, occorre che Massa abbia il suo bel biglietto da visita, cosa che adesso lascia molto a desiderare. A partire dalle rotonde d’ingresso a “Schiantapetto” e Ghirlanda, che dovranno trasmettere al residente, al visitatore e turista, il concetto di città ben tenuta e dare l’dea di essere, oltre che a dimensione umana, anche pulita e accogliente”.

“Inoltre, - prosegue - è opportuno rivedere la gestione del flusso turistico che gravita nel centro storico, tramite l’utilizzo di percorsi virtuosi che ne permettano di dirottare i visitatori anche nella parte alta della città. Parte, quest’ultima, tra l’altro ricca di arte, storia e musei. Dobbiamo, quindi, trovare la soluzione giusta che sia utile a collegare le due parti: quella bassa e quella alta della città in modo che tutta Massa Marittima sia fruibile e visitabile”.

“Dobbiamo, infine, tornare ad essere attrattivi sviluppando nuove residenzialità, facendo leva sulle nostre potenzialità, così da rendere Massa Marittima un paese che guarda al prossimo futuro, senza però dimenticare tutte quelle qualità legate alla storia e tradizioni che fanno della città del Balestro una delle eccellenze culturali della Maremma, invidiata sia in Italia che nel Mondo. Su tutto questo e molto altro c'è ancora da lavorare, per questo ritengo giusto che, in sinergia con le varie attività produttive e le varie associazioni, l'amministrazione comunale debba avere un ruolo principale e trainante. Solo così, con la sinergia tra tutte le componenti, si riesce a fare squadra e valorizzare veramente il nostro territorio”, conclude Paolo Mazzocco.