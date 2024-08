Maule (Lega): Aiuto avviamento imprese per giovani agricoltori. Bando 2024, immotivati trionfalismi

Gavorrano: "Nei giorni scorsi è capitato di leggere vari articoli trionfalistici in merito all’imminente uscita del Bando PSR della Regione Toscana inerente all’aiuto per l’avviamento di imprese per giovani agricoltori. Trionfalismo immotivato, di chi incautamente parla di bella opportunità. Chi afferma ciò, o non ha letto il bando, o ancor peggio non ne ha compreso i contenuti.



Proviamo allora a fare chiarezza su cotanta bella opportunità. La Regione Toscana stanzia su questo Bando un budget di 3,2 milioni di euro, salva la facoltà di incrementarlo con ulteriori risorse derivanti da varie economie; format, quest’ultimo, in uso e consuetudine di ogni bando PSR. Il premio erogabile per ogni giovane è di 65/70 mila euro, in funzione della localizzazione dell’impresa agricola. 70 mila euro se si è in zona montana, 65 mila euro in tutto il resto del territorio toscano.

A conti fatti, un budget di 3,2 milioni consente alla Regione di finanziare circa 45 domande di aiuto. Saranno quindi solo 45, in tutta la Toscana e prioritariamente quelli insediati in area montana, i giovani che ad oggi potranno beneficiare dell’aiuto suddetto. Già così potrebbe sembrare tutt’altro che una bella opportunità. Se poi si analizza i pregressi del Bando, allora ci si rende conto che è anche peggio di come sembra!

Il Bando in oggetto è già stato pubblicato dalla Regione Toscana, in vari formati, negli anni scorsi: 2015, 2016, 2019, 2022. Sarebbe utile, quindi, prima di definirlo bella opportunità confrontarlo con lo storico del Bando stesso. E data l’impreparazione di alcuni avventurosi politici locali, proviamo ad analizzare questi dati, anche per loro.

Nel 2015 la Regione Toscana destinò alla stessa misura un budget di 100 milioni di euro, con il quale finanziò 686 giovani, nuove imprese, su 1761 che presentarono domanda. Nel successivo anno, 2016, il budget fu più che dimezzato, 48 milioni di euro. Furono finanziati 346 giovani su 985. Ed ancora, nel 2019 un ulteriore dimezzamento delle risorse messe a disposizione. Solo 18 milioni di euro con i quali furono finanziati 135 giovani su 409. Il più recente 2022, vide ancora il dimezzamento del budget. Si scese a soli 10 milioni di euro e lì furono finanziati 91 giovani su 455.

Ecco, preso atto che nella sequenza dei bandi si è passati da 100 milioni di budget a 48, poi a 18, quindi a 10, fino ad arrivare oggi a solo 3 milioni, non è chiaro dove sia la bella opportunità di cui qualcuno parla. Sia chiaro, lungi da ma fare della sterile polemica e possiamo anche sostenere che poco è meglio di niente, ma questo è davvero troppo, troppo, poco!

Vale la pena ricordare, inoltre, che chi partecipa ad un bando con premio di primo insediamento, è quasi sicuramente precluso dalla possibilità di accedere ad altre iniziative analoghe. Infatti, se un giovane partecipa a questo Bando e non accede al premio, non avrà più la possibilità di accedere ad altre iniziative analoghe. Il risultato di questo Bando rischia di essere quello di arrivare ad una graduatoria con molte centinaia di giovani, dove solo 45 saranno finanziati. Per tutti gli altri ci sarà la preclusione per aderire a successivi analoghi bandi, quindi come si suol dire nel gergo del PSR: ci saremo bruciati alcune centinaia di giovani!

Chi definisce questo Bando una bella opportunità, dovrebbe studiare maggiormente e, di conseguenza, stilare eventuali comunicati stampa di critica avverso iniziative che risultano incomprensibili alla quasi totalità degli addetti ai lavori. Ma certamente, per tali soggetti dalla nota impreparazione, è ben più facile sviolinare una serenata all’assessore di turno e raccogliere la consueta pacca sulla spalla, come si fa al più fedele dei segugi" conclude Andrea Maule, direttivo LEGA Alta Maremma.