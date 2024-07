Massa Marittima: prosegue la rassegna “Tramonti nell’arte”

Massa Marittima: “Tramonti nell’arte”, giovedì 11 luglio visita guidata della mostra “Il Sassetta e il suo tempo” con cena al tramonto alla Torre del Candeliere e intrattenimento musicale. Tutti i fine settimana “Il Quattrocento mai visto”

Prenotazioni aperte. Proseguono gli eventi “speciali” organizzati attorno alla mostra. L’11 luglio, alle ore 17, c’è anche un laboratorio per bambini.

Proseguono gli eventi speciali organizzati attorno alla mostra “Il Sassetta e il suo tempo” visitabile fino al 15 settembre al Museo di San Pietro all’Orto di Massa Marittima: giovedì 11 luglio, alle ore 18, si terrà l’iniziativa “Tramonti nell’arte”, che prevede la visita guidata della mostra, seguita da una suggestiva cena al tramonto alla Torre del Candeliere, a cura dell’Enoteca degli Eretici con l’intrattenimento musicale. Il costo è di 35 euro a persona. Per partecipare all’evento è necessario prenotare allo 0566 906525 oppure scrivere a accoglienzamuseimassa@gmail.com

Sempre giovedì 11 luglio, alle 17, è previsto anche un laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni dal titolo “I personaggi e i loro simboli”, al costo di 10 euro. Il laboratorio, che si svolgerà al Museo di San Pietro all’Orto di Massa Marittima, si concentrerà sull’iconografia dei santi, per spiegare ai giovani partecipanti come riconoscere il santo rappresentato nell'immagine, sulla base degli elementi presenti: dalle vesti, agli animali, ai simboli.

Inoltre, tutti i fine settimana di luglio e agosto, grazie ad un accordo tra i Comuni di Massa Marittima e Scarlino, su prenotazione sarà possibile prendere parte all’iniziativa “Il Quattrocento mai visto” con la doppia visita guidata alla mostra “Il Sassetta e il suo tempo” e a seguire la visita del borgo di Scarlino, al Castello, al Centro di Documentazione Riccardo Francovich, che conserva anche il tesoro di monete rinvenuto durante gli scavi archeologici, ed infine la visita all'Ex Oratorio di S. Croce, proprietà privata della famiglia Sozzi -Sabatini, dove poter ammirare l’affresco della Crocifissione, capolavoro ritrovato della scuola senese del '400.

La visita avviene su prenotazione ogni sabato e domenica, con inizio alle ore 11 del mattino, partendo dal Museo di San Pietro all’Orto di Massa Marittima e proseguendo, dalle 15 alle 17, con la seconda parte, nel borgo di Scarlino. (costo 20 euro). Per essere attivata occorrono almeno 8 prenotazioni.

“I numeri dei visitatori della mostra sono ottimi e continuano a crescere – sottolinea la sindaca di Massa Marittima, Irene Marconi –per questo abbiamo deciso di prorogare l'esposizione fino al 15 settembre. Sicuramente gli eventi speciali organizzati attorno alla mostra hanno contribuito al risultato positivo. Sia quelli di carattere scientifico, sia quelli di carattere ludico-divulgativo, dagli incontri di approfondimento alle visite guidate con l’esperto, alle iniziative riservate alle scuole. Pensiamo che questa sia la strategia giusta per richiamare nuovi flussi turistici legati all’arte, in grado di apprezzare anche le altre bellezze di Massa Marittima, considerata un vero gioiello, con i suoi musei e la suggestiva piazza Garibaldi, uno scenografico spazio prospettico dominato dalla Cattedrale di San Cerbone, capolavoro d’arte medioevale”.

Info e prenotazioni: 0566 906525 accoglienzamuseimassa@gmail.com