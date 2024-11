Massa Marittima: emergenza abitativa, 1milione e 850mila euro per la costruzione di 10 alloggi

Massa Marittima: Ammonta a 1milione e 850 mila euro la cifra complessiva che sarà investita sul territorio comunale di Massa Marittima per la realizzazione di 10 nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, grazie alla concessione al Comune di un finanziamento della Regione Toscana di 1 milione e mezzo di euro per 9 alloggi Erp a cui si aggiungono 350mila euro dell’Epg per il decimo alloggio.

Il Consiglio comunale nell’ultima seduta ha approvato il relativo schema di convenzione tra amministrazione comunale e Regione Toscana. Gli alloggi saranno costruiti in località Camilletta.

“Si tratta di una risposta importante da parte della Regione Toscana e lungamente attesa dall’amministrazione comunale e dalla comunità di Massa Marittima: – afferma Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima – sono anni, infatti, che aspettavamo di poter procedere con la costruzione di nuovi alloggi sul nostro territorio per le famiglie più bisognose, considerando che la richiesta è sempre molto elevata e le liste di attesa sono sempre più lunghe. Questo corposo finanziamento, anche se le case non saranno pronte domani, è un segnale importante di ripartenza. Spetterà all’Epg, la società partecipata che gestisce per conto dei Comuni l’intero patrimonio edilizio Erp della provincia di Grosseto, il compito di avviare l’iter con individuare, tramite manifestazione di interesse e successivo bando, la ditta esecutrice dei lavori.”

Sulla base dell'ultima graduatoria pubblicata a giugno 2023 sono 45 le famiglie in attesa dell’assegnazione di alloggi Erp nel comune di Massa Marittima. Le case popolari sono 69, di cui 63 già occupate dalle famiglie e 6 in attesa di ristrutturazione da parte dell’Epg, quindi al momento inutilizzabili. A queste si aggiungono i 10 nuovi alloggi che sarà possibile realizzare grazie alle risorse di Regione ed Epg.

“La casa viene assegnata a vita ed è rarissimo che la famiglia decida di lasciarla. – spiega Grazia Gucci, assessora comunale alle Politiche sociali - Quindi, ci vogliono anni per poter riavere gli alloggi disponibili per nuove assegnazioni. Ecco perché questo intervento risulta fondamentale. Tra l’altro è ancora aperto il bando, in scadenza il 30 novembre, per la formazione della nuova graduatoria degli aventi diritto all’alloggio Erp. È importante ricordare ai cittadini che la graduatoria del 2023 decade con l’entrata in vigore della nuova graduatoria e, quindi, tutte le famiglie in lista devono rifare domanda su questo bando che consente anche ad altri cittadini di avanzare richiesta.”