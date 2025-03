Massa Marittima: con l’APP “Iren Ambiente”, le info sui servizi ambientali a portata di mano

Tutte le informazioni sui servizi ambientali nel comune di Massa Marittima sono sempre più a portata di mano o, meglio ancora, di smartphone, scaricando la App gratuita Iren Ambiente, sviluppata dal Gruppo Iren, utile per informare e supportare gli utenti in tutte le attività legate ai servizi di raccolta dei rifiuti che Sei Toscana, eroga sui territori dei 104 comuni della Toscana Sud Est, tra i quali Massa Marittima appunto.

Massa Marittima: A ricordarlo è l’assessore all’Ambiente di Massa Marittima Lorenzo Balestri: “L’utilizzo di questa app porta un beneficio alla nostra comunità, – afferma l’assessore Balestri - mettendo a disposizione di tutti, in modo gratuito, uno strumento utile per gestire correttamente i propri rifiuti. L’app è disponibile per il download sia per sistemi Android che IOS e mira a fornire informazioni complete, tempestive e personalizzate, integrando diverse funzionalità in un unico strumento. Invitiamo pertanto i cittadini a scaricarla sul proprio cellulare e di iniziare ad utilizzarla. L’impegno di ciascuno è fondamentale per garantire una gestione corretta ed efficiente dei rifiuti, contribuendo così alla tutela dell’ambiente e al decoro urbano. Per questo, il Comune, in accordo con Sei Toscana, si impegna a promuovere attivamente l’utilizzo dell’app, informando i cittadini rispetto alle diverse funzionalità, anche attraverso una campagna social dedicata sulla pagina Facebook del Comune. L’obiettivo è quello di rendere la gestione dei rifiuti più semplice ed efficiente, mettere i cittadini al centro del processo di raccolta, migliorare la qualità della raccolta differenziata."

L’app è user-friendly e adatta a tutte le età, disponibile gratuitamente per il download sia per sistemi Android e IOS. Offre diverse funzionalità, tra queste:

• la possibilità di avere sempre a portata di mano il proprio calendario della raccolta porta a porta, così da sapere con esattezza quando esporre le varie tipologie di rifiuti. È anche possibile attivare le notifiche così da ricevere un messaggio di avviso la sera precedente al ritiro con riportate tutte le info per un corretto conferimento.

• fornisce assistenza per differenziare correttamente i rifiuti domestici, grazie ad un innovativo sistema che permette il riconoscimento del prodotto, inquadrando il codice a barre con la fotocamera, e indicando così all’utente dubbioso il modo più corretto per conferirlo, a beneficio della qualità della raccolta differenziata. Scannerizzando il prodotto, App Iren Ambiente dice con esattezza da quali materiali è composto e dà indicazioni per il suo corretto conferimento.

• grazie alla geolocalizzazione, la possibilità di trovare e visualizzare facilmente tutti i centri di raccolta, le stazioni ecologiche e le aree dedicate alla raccolta differenziata del proprio territorio

• prenotare direttamente dal proprio dispositivo, ed a qualsiasi orario, il ritiro gratuito al domicilio dei rifiuti ingombranti. Basta scegliere dalla lista la tipologia e la dimensione del materiale da conferire e poi, in pochi e semplici passaggi, prenotarne il ritiro direttamente presso la propria abitazione. Un modo semplice e veloce per preservare l'ambiente e migliorare la gestione dei rifiuti nelle nostre comunità.