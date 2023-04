"Massa Color", Massa Marittima si prepara ad accogliere la corsa podistica

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 15 aprile. Il ricavato sarà devoluto all’associazione La Farfalla.



Massa Marittima: Sport e solidarietà: Massa Marittima si prepara ad accogliere a fine mese la prima edizione di “Massa Color”, una corsa podistica coloratissima non competitiva che consentirà di raccogliere fondi per La Farfalla, l’associazione che offre sostegno ai malati oncologici e alle loro famiglie.

La corsa si terrà il 30 aprile, alle 14, a Massa Marittima, con partenza e arrivo al Parco di Poggio. Per partecipare però è necessario iscriversi entro il 15 aprile.





L’evento è promosso dalla pro loco di Massa Marittima con il patrocinio del Comune. Il ritrovo previsto alle 14, al Parco di Poggio, consentirà di ritirare il pacco gara prima di presentarsi alla linea di partenza. Il percorso prevede diversi punti colore dove i podisti saranno cosparsi di polvere colorata (100% naturale e antimacchia). Alla fine, tutti i partecipanti si ritroveranno di nuovo al Parco di Poggio per il lancio collettivo di colori accompagnati dalla musica di Ghinazzi dj. Possono partecipare adulti e bambini. La corsa non competitiva si snoda per le vie della città lungo un circuito di 3 chilometri circa, adatto a tutti, indicato con il colore verde. E per i più audaci, che si vogliono mettere in gioco a livello fisico, è previsto anche un percorso aggiuntivo indicato con il blu, di ulteriori 1000 metri, nella parte più impegnativa del centro storico.

Non sono previste premiazioni proprio perché la finalità dell’evento è quello di divertirsi e di donare. Sarà aperto un punto ristoro della pro loco oltre e sarà presente la gelateria itinerante di Gianna Tutta Panna.

Le iscrizioni vengono raccolte entro il 15 aprile scrivendo a iscrizioni@prolocomassamarittima.it oppure inviando un messaggio al 3381929949

Per partecipare è inoltre richiesto di acquistare il pacco gara (10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino a 13 anni.) Il pagamento può essere eseguito il giorno dell’evento presso gli stand della pro loco al Parco di Poggio, oppure nei giorni precedenti, con bonifico bancario al codice iban: IT 96 S 06370 72290 0000 1000 2892 riportando nella causale: prenotazione pacco gara e scrivendo il proprio nome e cognome.

Allo stesso iban è possibile fare un’ulteriore donazione alla Farfalla. In tal caso è necessario riportare nella causale “Erogazione liberale Massa Color 2023”