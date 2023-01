Befanata dei Briganti di Maremma in centro storico



Grosseto: Finalmente, dopo due anni di silenzio obbligato, i Briganti di Maremma tornano a cantare la Befana!

Il 5 gennaio i Briganti partiranno, come ormai da tradizione, alle 18:30 dal bar Awanagana al centro commerciale di Gorarella per poi spostarsi in piazza Dante per prendere parte alla befanata del Comitato per la vita, dopodiché la befana andrà a Buriano...

Per il 6 gennaio invece i Briganti dalle 16:30 canteranno in giro per il Centro Storico accompagnando la Befana che regalerà dolciumi a tutti i bambini che andranno a trovarla!

Data l'incertezza di questo periodo, non è stato possibile organizzare l'ormai tradizionale “Maremma che befana”, la festa in piazza San Francesco, che sarebbe così giunta alla 11 edizione, ma l'appuntamento è solo rimandato all'anno prossimo!