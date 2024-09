Manutenzioni necessarie al parco faunistico dell’Amiata

Arcidosso: La Presidente insieme agli allevatori criticò e contestò la scelta da parte delle istituzioni di portare all’interno del parco gli ibridi e il lupo, vista la forte vocazione di tale zona per la pastorizia. Pertanto il diniego verso tale scelta scaturiva dalla consapevolezza di tutelare le poche aziende rimaste dalle continue predazioni. Predazioni dovute alla massiccia presenza di lupi, che veniva incentivata con l’inserimento dei grandi carnivori all’interno del parco, diventando un ulteriore richiamo per i lupi.



Richiamo asserito allora, confermato oggi, dagli stessi allevatori che ogni giorno vedono passare branchi di grandi carnivori. Alla luce di quanto espresso la Presidente si augura che gli interventi necessari siamo stati effettuati tempestivamente e chiede una sistematica manutenzione e maggiore attenzione da parte di chi deve vigilare il parco in modo che i cancelli siano regolarmente chiusi. Responsabilità necessarie per tutelare non solo gli allevamenti, ma l’incolumità dei cittadini visto che che lupi e ibridi stanno diventando sempre più confidenti nei confronti dell’uomo.

Inoltre a breve, la Presidente, visiterà nuovamente il parco in modo da verificare personalmente che tutto siano a norma come previsto per i parchi faunistici dove sono presenti i grandi carnivori.