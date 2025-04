Mostre: le suggestive immagini dell'artista giapponese Kimura

L'esposizione inaugurata dal presidente Antonio Mazzeo e dal sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci

Firenze – Nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi la mostra 'Immagine della foresta fluttuante' della pittrice giapponese, Michiko Kimura originaria della città di Miyazaki, che dal 2018 vive a San Gimignano (Siena). Sono intervenuti il ​​presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo , il sindaco e il vicesindaco del comune di San Gimignano, rispettivamente Andrea Marrucci e Niccolò Guicciardini . Erano presenti, con l'artista Kimura, il vicepresidente dell'Assemblea toscana, Stefano Scaramelli , e la consigliera regionale Anna Paris .

"Michiko Kimura è un'artista che ha trovato a San Gimignano la sua terra d'adozione e qui vive e lavora ormai da sette anni. È quindi con grande soddisfazione che scriviamo queste parole – hanno detto il sindaco Marrucci e il vicesindaco Guicciardini – per l'introduzione del catalogo della mostra Immagine della foresta fluttuante , ospitata dalla Regione Toscana nel cuore di Firenze. La nostra concittadina, dopo varie esperienze in Giappone e in Italia, espone adesso in un iconico palazzo fiorentino. Perché l'arte, come la vita, è contaminazione e confronto. Solo ciò che vive in relazione con altro da sé cresce e regala nuove esperienze. Dall'intreccio e dall'incrocio di tradizioni e storie di vita nascono le cose più belle.

"Un viaggio tra storie diverse e ho avuto modo di conoscere l'artista nella sua bottega a San Gimignano - ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo - ed è nata subito l'idea di portare le sue opere a Firenze. La Kimura ha scelto la città di San Gimignano come luogo dove far crescere le sue capacità artistiche".

"La Kimura ha aperto un negozio nel centro della città - ha detto il sindaco Andrea Marrucci - e questo spazio è diventato un angolo di paradiso. San Gimignano è un luogo di contaminazione e incontro di cultura".

"Una grande pittura - ha detto il vicesindaco Niccolò Guicciardini - e ha aperto uno studio ricco di arte e bellezza. Una pittura che riesce a coniugare tradizione e innovazione, con rara sensibilità".

La mostra sarà visitabile fino al 18 aprile, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.