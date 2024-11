Manciano, domani evento per promuovere l’inclusione sociale e sportiva

Sabato 16 novembre al palazzetto dello sport di Manciano “Lo sport è per tutti” organizzato dall’associazione “Il sogno di Nidia”

Manciano: Sarà un pomeriggio dedicato all’inclusione sociale ma anche sportiva. Sabato 16 novembre alle ore 16 al palazzetto dello sport di Manciano, l’associazione “Il sogno di Nidia” presenta “Lo sport è per tutti”: la manifestazione ha il patrocinio del Comune di Manciano ed è in collaborazione con Happy Time, Fit’n Dance Academy e Ginnastica mancianese.

«Invito tutti a partecipare – dichiara il vicesindaco con delega al Sociale, Roberto Bulgarini –: sarà una giornata di festa per far capire quanto l’inclusione sociale e lo sport possano essere di aiuto non solo a chi ha una disabilità ma anche a tutte le famiglie. Un tema che ci sta molto a cuore perché, come dico sempre, uno dei compiti di una Amministrazione comunale è quello di non far sentire solo nessun cittadino mettendo in campo tutte le azioni affinché questo avvenga, rafforzando il senso di comunità intesa come connessione costante con l’altro». Inclusione e sport, due ambiti sui quali il Comune investe e crede molto. «L’associazioni sportive a Manciano – spiega il consigliere comunale con delega allo Sport, Matteo Bartolini – sono delle realtà veramente importanti che non solo raggiungono livelli altissimi nei loro settori ma per l'aggregazione della nostra comunità. Lo sport è fondamentale per tutti, proprio come dice il titolo dell’evento».

Il pomeriggio inizierà alle 16 con ospiti d’eccezione come gli atleti Riccardo Maino, parallele, Nicole Orlando, salto in lungo, Aurora Zonta, ginnastica artistica e Matteo Ponte, nuoto, e Lollo con il papà Daniele, il piccolo testimone dell’associazione “I calzini spaiati di Lollo” che con la sua dolcezza diffonde messaggi di inclusione e di diversità.

A presentare l’evento ci saranno i giornalisti Claudio Arrigoni (commentatore Rai delle Paralimpiadi) e Paolo Mastracca (Tv9).

«Gli atleti Orlandi, Maino e Zonta sono campioni mondiali nelle loro discipline – dichiara la presidente dell’associazione “Il sogno di Nidia”, Graziana Mazzuoli –. Voglio ringraziare le società sportive che sono state indispensabili per questo evento, il Comune di Manciano e tutti gli sponsor che hanno sostenuto la realizzazione di questa giornata di sport e di grandi emozioni».

L’ingresso all’evento è gratuito.