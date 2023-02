Dalla regione Maltempo, prosegue fino a lunedì 27 il codice giallo per neve e vento 26 febbraio 2023

Cristiano Lucchi Firenze: Dopo il peggioramento del tempo registrato nelle ultime ore su tutta la Toscana prosegue il codice giallo per neve e vento fino alle 12 di lunedì 27. Lo ha comunicato la Sala operativa della protezione civile regionale dopo l'analisi dei dati disponibili.

In particolare il codice giallo per neve riguarderà alcune zone orientali della regione al confine con la Romagna e nella Valtiberina. Il vento batterà invece su tutta la Toscana ad eccezione delle parte più meridionale. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.





