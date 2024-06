Dalla regione Maltempo, ancora codice giallo per temporali e rischio idrogeologico 23 giugno 2024

Firenze: La Sala operativa della Protezione civile regionale ha confermato il codice giallo per temporali forti che interesseranno tutta la regione con validità fino a tutto lunedì 24 giugno. Le precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, saranno localmente forti più frequenti e probabili sulle zone settentrionali e centrali. Possibili grandinate e colpi di vento.

Questa situazione ha portato la Sala operativa ad aggiungere un'altra allerta gialla per il rischio idrogeologico-idraulico legato al reticolo minore, soprattutto per la fascia appenninica a nord della regione. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo Seguici



