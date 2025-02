Cronaca Maltempo: allagamenti e persone isolate. In corso i soccorsi dei VVF 14 febbraio 2025

Orbetello: In corso operazioni di recupero e assistenza a persone isolate a causa degli allagamenti provocati dal maltempo della notte scorsa nella zona di Albinia nel comune di Orbetello. I VVF stanno intervenendo con l’utilizzo del mezzo anfibio del comando di Grosseto e l’elicottero del nucleo VVF di Cecina, in quanto le strade risultano al momento non percorribili con mezzi di trasporto ordinari. Guarda il video: Maltempo in provincia di Grosseto, l'intervento dei Vigili del Fuoco Maltempo in provincia di Grosseto, l'intervento dei Vigili del Fuoco Seguici



