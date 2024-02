Magliano in Toscana: Scuole chiuse per l'allerta meteo

Il provvedimento per la giornata del 27 febbraio



Magliano in Toscana: Il sindaco di Magliano in Toscana Gabriele Fusini ha firmato un'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale di Magliano in Toscana, per la giornata di domani, martedì 27 febbraio.

"Dopo aver valutato attentamente la situazione - dice il sindaco Fusini - ed essermi confrontato con la Protezione civile, l'amministrazione provinciale e sindaci di altri territori vicini, ho deciso di provvedere alla chiusura, soprattutto perché c'e molta preoccupazione per il vento forte. So che questo arreca un disagio alle famiglie e che, in altre occasioni, le chiusure si sono rivelate del tutto immotivate, perché le condizioni atmosferiche avrebbero consentito di recarsi tranquillamente a scuola; perciò mi scuso in anticipo e mi auguro che domani ci sia una bella giornata di sole. Ma l'attenzione è alta, c'è molta preoccupazione, per cui ho voluto seguire la via più prudente. Invito tutti i cittadini a fare attenzione e spostarsi solo in caso di effettivo bisogno".