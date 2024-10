Magliano. Allerta meteo arancione: chiuse le scuole del territorio comunale

Magliano in Toscana: Allerta meteo arancione: chiuse le scuole del territorio comunale. Il sindaco Fusini ha disposto la chiusura di tutti i plessi scolastici per domani, giovedì 24 ottobre

In seguito alla nuova allerta meteo di codice arancione emessa dalla Regione Toscana per domani, giovedì 24 ottobre, il Comune di Magliano ha deciso di chiudere le scuole su tutto il territorio comunale.

“Una scelta come sempre ponderata e sofferta – dice il primo cittadino Gabriele Fusini -, perché sappiamo che comporta un disagio per le famiglie e per il buon andamento delle attività scolastiche, ma la prudenza ci impone di prendere questo tipo di precauzioni. Invito tutti a fare attenzione e spostarsi solo se strettamente necessario”.