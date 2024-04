Made in Italy 520 anni fa il primo globo terraqueo opera di Leonardo da Vinci

Si, nella Giornata del Made in Italy, che ricorre per la recente legge il 15 aprile di ogni anno giorno di nascita di Leonardo da Vinci, Artemare Club ricorda il globo rinascimentale terrestre risalente al 1504 opera dello scienziato toscano massimo genio dell’umanità.



Racconta il comandante Daniele Busetto, che nella sede di Artemare Club conserva la sua importante collezione di centinaia di libri di cartografia in tutte le lingue a disposizione di studiosi, soci e simpatizzanti, il globo Da Vinci è il più antico mappamondo che mostra il nuovo mondo scoperto dal ricercatore belga Stefaan Missinne nel 2012. È il primo globo su cui sono incisi i nomi di paesi come il Brasile, la Germania, la Gallia, la Russia, l'Anglia, la Scozia, l'Armenia, la Giudea, è una sfera cava ricavata da due semisfere ottenute dalla parte inferiore di uova di struzzo e il suo diametro è di 51 cm, il colore delle incisioni sulla superficie del globo varia in funzione della luce, delle ombre e dei riflessi. Talvolta è scuro, cangiante tra il nerastro e il blu. Il globo è il modello del globo Hunt-Lenox, realizzato mediante fusione in rame e conservato alla New York Public Library.

Una curiosità, l’autenticazione a Leonardo da Vinci è stata confermata con il Codex Arundel, conservato presso la British Library, che contiene un disegno preparatorio del globo in parola, risalente al 1503, prova del fatto che Leonardo Da Vinci fosse informato in merito alla scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo e soprattutto quelle del corregionale Amerigo Vespucci!