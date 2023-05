Lutto nel mondo dello sport, è venuto a mancare Mario Frati dell'ASD Pian del Bichi

Grosseto: In data odierna è venuto a mancare Mario Frati, personaggio conosciuto, fondatore e, da 50 anni presidente dell'ASD Pan del Bichi, oltre che organizzatore della "Festa della Bufala" e "Sagra della Zuppa di Pane".

"Alla veneranda età di 92 anni ci ha lasciato un personaggio che ha dato lustro ad un'area di campagna come quella di Pian del Bichi (Roccastrada) e onorato il calcio dilettantistico sia a livello amatoriale che di FIGC e contribuito a far rinascere negli anni 80 e 90 il calcio femminile nella provincia di Grosseto. - dice il segretario Giancarlo Innocenti - Portatore di un'indomita passione e di una rara disponibilità al lavoro di volontario, Mario ha rappresentato un esempio per molti ed è stato un trascinatore per tutti coloro (diverse centinaia di persone) che lo hanno seguito condividendone impegno e successi. Nulla potendo fare nel compimento del percorso della vita, con il dolore nel cuore, le persone che lo hanno conosciuto, potranno vivere ancora nella sua luce".

La salma è stata composta presso la "Sala del Commiato" ubicata presso il cimitero di Sticciano Scalo, da dove, martedì 31 maggio alle ore 15,00 muoverà per l'inumazione nel cimitero di Montemassi previa cerimonia religiosa che si svolgerà nella chiesetta in p.zza della Madonna sempre a Montemassi. Condoglianze alla famiglia e amici da parte della nostra redazione.