Lutto. Le Amiata esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Achille Bargagli

Arcidosso: La Sezione Amiata della Lega con le parole di Alberto Lazzeretti esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Achille Bargagli, figura di riferimento della nostra comunità amiatina.

"Non lo vogliamo ricordare solo per il suo impegno politico e per ciò che ha rappresentato per la destra amiatina, che ha sostenuto fin dai tempi in cui era un atto di grande coraggio abbracciare certi ideali. Desideriamo celebrare soprattutto l'uomo che sei stato: buono, altruista, profondamente legato al tuo paese di Arcidosso. Achille ha dedicato la sua vita al nostro territorio, impegnandoti con generosità e passione sia nel tessuto sociale che in quello economico, gestendo con cura il suo bar, un punto di ritrovo e condivisione per tanti. Il suo alto spessore morale, la sua coerenza e la sua capacità di ispirare i giovani sono un’eredità che non verrà dimenticata. Oggi ti piangiamo come un amico, un esempio, un pilastro della nostra comunità. A nome della Lega Sezione Amiata, ti salutiamo con affetto e riconoscenza", termina la nota.