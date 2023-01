Attualità Lutto in Confesercenti 23 gennaio 2023

Redazione Grosseto: Profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Freddiani, storico presidente della Faib. Ad esprimerlo Giovanni Caso, presidente provinciale di Confesercenti. Freddiani era stato per anni presidente provinciale della categoria dei benzinai e membro della Giunta dell'associazione di categoria. I funerali si svolgeranno domani, alle 15.30, alla chiesa di San Giuseppe a Grosseto. Il corteo funebre partirà dall'obitorio dell'ospedale Misericordia. Alla famiglia Freddiani le condoglianze della Confesercenti alle quali si aggiungono quelle della nostra redazione. Seguici





