Lutto: "Caro Stefano, ciao!

Firenze: Non dimenticheremo la tua intelligenza e la lungimiranza del tuo pensiero politico che ha lasciato tanti segni tangibili nella nostra comunità. Ricordo ancora Maremma Riserva di Natura e la partenza del dibattito sul distretto rurale d’Europa, grandi innovazioni che innalzarono l’Amministrazione Provinciale sopra il livello ordinario di gestore di strade e scuole.



Grazie per il tuo impegno, per la tua umanità, grazie per la tua amicizia. Un abbraccio grande a Giovanni e a tutta la famiglia". Così Leonardo Marras, assessore regionale, ricordando Stefano Gentili nel giorno della sua scomparsa.