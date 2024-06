I Luoghi Tempo arriva a Terra Rossa con l'anteprima nazionale "A piedi nudi per terra"

Scarlino: I Luoghi del Tempo 2024 arriva a Terra Rossa, a Marina di Scarlino, importante esempio di archeologia industriale, nel cuore del Parco nazionale delle Colline metallifere, per dare vita ad un progetto molto atteso: sabato 1 e domenica 2 giugno, infatti, sarà presentata, in anteprima nazionale, “A piedi nudi sulla terra” installazione sonora tratta dal testo omonimo di Folco Terzani a cura di Elio Germano.

Sarà ancora possibile acquistare i biglietti per la prima serata, il 1 giugno, soltanto sul posto a partire dalle ore 23, mentre ci sono ancora posti disponibili in prevendita e online per domenica 2 giugno per immergersi in una esperienza nuova e di grande impatto emozionale, una performance sonora della durata di sei ore (non è uno spettacolo canonico) con 58 punti audio presenti, così da rendere il percorso ancora più immersivo. L’ingresso, per entrambe le date, sarà previsto dalle 20:30 e il pubblico, una volta tolte le scarpe, potrà entrare quando vuole e restare per tutto il tempo che desidera. Si ricorda che sarà vietato l’ingresso con i cellulari e con qualsiasi strumento elettronico e che i due autori non saranno necessariamente presenti durante la performance.

“A piedi nudi sulla terra” è un’installazione sensoriale che partendo dall’omonimo libro di Folco Terzani, trasporta fisicamente il pubblico in una dimensione altra: all’interno di uno spazio ispirato alla grotta del Sadhu indiano, attorno al fuoco sacro chiamato Dhuni, in ascolto della storia del Sadhu/Baba Cesare del suo personale percorso, interpretato da Elio Germano in una ricostruzione sonora già edita come audiolibro. La vita di un uomo occidentale che inseguendo il piacere scopre la rinuncia. Una vita straordinaria, una ricerca controcorrente mentre tutto il mondo è mosso del desiderio del sempre più. Dal tramonto, per tutta la notte, si può sostare, ascoltare, osservare, vivere, anche solo per un lasso di tempo, l’esperienza in questo santuario temporaneo, mentre un vero ‘cela’ (discepolo del sadhu) officerà i riti dell'ashram offrendo chai e cibo, come da tradizione. Del tutto liberi, anche da scarpe e telefoni, sperimentando un nuovo contatto con la terra, spogliandosi del superfluo e trovare, o ritrovare, il proprio posto nel mondo lavorando per sottrazione.

Il progetto si sposterà al Ravenna Festival, dove sarà allestito dal 7 al 9 giugno.

I Luoghi del Tempo proseguirà per altri due fine settimana consecutivi per chiudersi il 20 giugno, con grandi nomi dello spettacolo e della cultura italiani in programma, come: Paolo Rossi, Altan, Paolo Hendel, Moni Ovadia in un progetto speciale insieme a Gabriele Coen e Ziad Trabelsi, Mario Perrotta, Peppe Voltarelli, Michele Staino.

Da segnalare con particolare attenzione l’omaggio a Sergio Staino, previsto a Castiglione della Pescaia nel giorno del suo compleanno, l’8 giugno: protagonisti Altan, Paolo Hendel, Michele Staino e la Big Bang Orchestra (data attualmente sold out).

I luoghi del tempo è organizzato da Associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, della Rete delle biblioteche e Archivi della Maremma, del Parco Nazionale delle Colline Metallifere dei comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Orbetello, Roccastrada, Scarlino.

Con il contributo di Fondazione CR Firenze e CESVOT; main sponsor CONAD.

I LUOGHI DEL 1-2 GIUGNO

Terra Rossa è un sito di archeologia industriale situato al Puntone di Scarlino, all’inizio del sentiero panoramico che conduce alle bellissime Cala Martina e Cala Violina. Agli inizi del 1900, in seguito alla scoperta di giacimenti di pirite nelle Colline Metallifere; rappresentò il terminal minerario in cui attraverso una teleferica arrivavano i minerali per essere imbarcati su navi attivo fino al 1968.

I LUOGHI DEL TEMPO E LA REDAZIONE GIOVANI

Il progetto ha come obbiettivo il coinvolgimento di giovani della Provincia di Grosseto nella realizzazione e nella partecipazione ad eventi culturali, in particolare rassegne e festival di cinema, teatro, musica ed incontri letterari. Il gruppo di giovani coadiuverà l’organizzazione e la promozione del festival I Luoghi del Tempo anche attraverso l’uso dei linguaggi e degli strumenti più contemporanei e adeguati a un pubblico giovane, compresi i più importanti social network.

“Redazione Giovani” è uno dei progetti vincitori del bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì, dedicato a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

La Redazione Giovani è un progetto di coinvolgimento e formazione di ragazzi delle scuole superiori della Provincia di Grosseto per l’inserimento nel mondo dell’organizzazione dello spettacolo dal vivo e della comunicazione. Nel 2024 saranno coinvolti gli studenti: Vittoria Barometri, Alberto Di Nella, Alessandro Falconi, Ilaria Leonelli, Emma Vannucchi; con il coordinamento di Benedetta Rustici.

PACCHETTI TURISTICI

Dal 2021 “I luoghi del Tempo”, insieme a VisitMaremma by Travel Today – Tour Operator Ufficiale del Parco delle Colline Metallifere, offre una proposta che coniuga cultura e turismo, proponendo un’interessante scelta di pacchetti turistici. Prezzi e dettagli su www.visitmaremma.net

INFO GENERALI, BIGLIETTI E PREVENDITE

Biglietto € 7

Ridotto € 5 per i possessori di Carta Insieme Conad

Si prega presentare le tessere all’ingresso degli eventi.

Max. 1 biglietto per ogni tessera

prevendite

IAT Follonica, via Roma 49

Tel. 0566 52012

prevendite online: www.festivaldimaremma.it - www.iluoghideltempo.it

prevendite “A piedi nudi sulla terra”: www.marte.18tickets.it (biglietto € 7 intero, € 5 ridotto possessori carta Insieme Conad max. 1 biglietto per carta).

N.B. Si consiglia generalmente di vestirsi con abiti comodi e con scarpe adatte alla campagna.

Info: IAT Follonica, via Roma 49

Tel. 0566 52012 - Email: maremmaarte@gmail.com