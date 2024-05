Luoghi del Tempo 2024, la 14esima edizione al via dal Parco Regionale della Maremma

Grosseto: Inizia venerdì 24 maggio il festival “I Luoghi del Tempo”, giunto nel 2024 alla sua quattordicesima edizione. La manifestazione, riconosciuta anche dal Presidente della Regione, Eugenio Giani come una iniziativa che “regala anche in questa stagione 2024 momenti di svago e riflessione, di leggerezza e profondità che ci raccontano una Toscana capace di divertire nella bellezza e far pensare, commuovere e rallegrare in linea perfetta con la sua tradizione di grande ricchezza culturale”, si presenta da subito con un programma ricco e articolato che rispetta la filosofia del progetto, dal suo inizio: portare il pubblico alla scoperta di bellezze nascoste, di luoghi poco conosciuti ma di importante valore storico e paesaggistico, grazie ad eventi unici che cercheranno di valorizzare il territorio a 360°. E lo fa proprio con uno dei suoi temi principali, il viaggio.



Saranno infatti Federico Taddia (giornalista, autore televisivo e divulgatore scientifico, Norberto Vezzoli (qui nei panni di “viaggiatore”, giornalista e scrittore) ed Enrico Giunta (direttore del Parco Regionale della Maremma), coordinati dallo scrittore Sacha Naspini ad inaugurare il programma del festival, a partire dalle ore 18 all’ingresso del Sentiero Faunistico A6 del Parco. Il titolo della passeggiata letteraria fa riferimento al libro di Taddia, “Bello Mondo” (scritto insieme ad Elisa Palazzi), testo che invita all’analisi e alla riflessione su una Terra da salvaguardare, realmente sostenibile, e che, per l’occasione, si unisce a una maggiore conoscenza dell’ambiente circostante, al viaggio attorno al mondo naturale e non solo.

A seguire, alle ore 19, sarà l’attore e drammaturgo, Lorenzo Degl’Innocenti, a condurre gli spettatori in un diverso viaggio attorno al mondo attraverso le esperienze di grandi scrittori, letterati e filosofi (tra Nietzsche, Rousseau, Emerson, Kant, Kerouac e molti altri) con lo spettacolo itinerante “Canto della strada aperta”: una passeggiata a tappe alla scoperta della letteratura e della filosofia del viaggio, dove ogni sosta ha il nome di una delle virtù cardinali (prudenza, giustizia, fortezza, temperanza), per condurre il pubblico in un percorso più intimo all’interno dell’uomo, metafora del cammino che esso deve percorrere per raggiungere la vera consapevolezza.





La serata si chiuderà alle ore 20 con un aperitivo a base di prodotti enogastronomici e vitivinicoli del territorio, offerti da azienda Cacciagrande, Caseificio Grosseto e Salumificio Mori.

I Luoghi del Tempo proseguirà per tre fine settimana consecutivi per chiudersi il 9 giugno,con grandi nomi dello spettacolo e della cultura italiani in programma, come: Paolo Rossi, Altan, Paolo Hendel, Domenico Iannacone, Franco Arminio, Erica Mou, Moni Ovadia in un progetto speciale insieme a Gabriele Coen e Ziad Trabelsi, Mario Perrotta, Peppe Voltarelli, Michele Staino.

Da segnalare con particolare attenzione, l’anteprima nazionale che il festival ospiterà “A piedi nudi sulla terra” installazione sonora tratta dal testo omonimo di Folco Terzani a cura di Elio Germano, che sarà allestita nella suggestiva località dell’ex terminal minerario di Terra Rossa, a Scarlino. La performance, prevista sabato 1 e domenica 2 giugno, sarà ospitata all’interno del festival come anteprima nazionale prima di spostarsi al Ravenna Festival, dove sarà allestita dal 7 al 9 giugno.

I luoghi del tempo è organizzato da Associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, della Rete delle biblioteche e Archivi della Maremma, del Parco Nazionale delle Colline Metallifere dei comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Orbetello, Roccastrada, Scarlino.

Con il contributo di Fondazione CR Firenze e CESVOT; main sponsor CONAD.

I LUOGHI DEL 24 MAGGIO

All’interno del Parco della Maremma, il Sentiero Faunistico A6 ripercorre la passeggiata di un antico pascolo comunitario, creato nell’Ottocento fra i terreni agricoli della pianura e il bosco della riserva di caccia delle colline dell’Uccellina. Il sentiero si snoda tra grandi querce sotto le quali pascolavano vacche. Oggi gli animali domestici sono stati sostituiti da daini, cinghiali e caprioli.

I PROTAGONISTI

Federico Taddia: Autore e conduttore televisivo, giornalista e divulgatore scientifico. Inizia la sua attività nel 1994 scrivendo per Topolino. Ha condotto il programma di divulgazione culturale e scientifica Nautilus e con Telmo Pievani ha realizzato il podcast “La scienza e la tecnologia spiegate a mio figlio” e lo spettacolo teatrale “Il maschio inutile”. Ha collaborato con Massimo Gramellini a La Stampa. Con Margherita Hack ha scritto e pubblicato il saggio “Perché le stelle non ci cadono in testa?” (Editoriale Scienza, 2010) e il libro “Nove vite come i gatti” (Rizzoli, 2012) dal quale è stato tratto il film TV “Margherita delle stelle”

Norberto Vezzoli: Giornalista, viaggiatore curioso, esperto e docente di comunicazione, ha scritto libri sul cinema e collaborato a varie testate di viaggio.

Lorenzo Degl’innocenti: Attore, ha lavorato con Arnoldo Foà, Giorgio Albertazzi, Lella Costa, La Fura Dels Baus; nel 2005 ha vinto il David di Donatello e il Nastro d’argento per il cortometraggio “Lotta Libera” di Stefano Viali.

Sacha Naspini: Scrittore maremmano tradotto in molti paesi; tra i suoi libri “Le Case del malcontento”, “I Cariolanti”, “Nives”, “Villa del seminario”, e l’ultimo “Errore 404”.