Luigi Da Ros riconfermato presidente di Amitap

In terra siciliana, e precisamente all’Isola delle Femmine Palermo, si è svolto quest’anno il 12° Convegno Amitap (Associazione Manutentori Impianti Trattamento Acqua Potabile) che ha visto una buona partecipazione degli associati che non hanno mancato di prolungare la presenza per godere il territorio e la sua bellissima Palermo.



Luigi Da Ros, presidente uscente di Amitap, ha aperto i lavori soffermandosi sull’importanza del settore ricordando le tappe importanti fatte da Amitap negli ultimi anni.

Sono intervenuti poi relatori importanti come il dottor Enrico Veschetti dell’Istituto Superiore Sanità che ha parlato della “Direttiva europea 2020/2184 sugli impianti e materiali a contatto con l’acqua destinata al consumo umano” ed un secondo intervento sui “Parametri di controllo per la carica batterica”.

Poi si sono alternati Claude Bontorin (presidente Associazione PiùInforma) che ha parlato di “Opportunità con in nuovi CAM presso gli enti pubblici” mentre Lorenzo Bontorin (consulente Associazione PiùInforma) ha parlato di “Cambiamento nelle abitudini di consumo”

Nel pomeriggio sono intervenuti: la dott.ssa Rossella Colagrossi (ex. dirigente Ministero della Salute) con i “Parametri microbiologici secondo la nuova normativa”, a seguire l’Ing. Eric Gambaro con “Come operare sul campo per contrastare la carica batterica”, Giovanni Simoncello su “Il forte sviluppo nel mercato, analisi e trends per orientarsi in futuro”, ultimo intervento quello di Livio Busana su “Il Moca e la responsabilità degli installatori”.

La giornata si è conclusa con la cena presso l’Hotel Saracen dove si è svolto l’evento.

I lavori sono proseguiti sabato mattina con l’intervento dell’Ing. Gambaro su “I piani di sicurezza e il tema della formazione. Come la formazione difende la categoria.”

Il presidente Da Ros ha chiuso il convegno e nel pomeriggio ci sono state le elezioni del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Riconfermato Presidente Amitap, per altri 4 anni, il presidente uscente Luigi Da Ros come riconfermati sono stati i consiglieri Gambaro Eric, Pozzi Fabio, Busana Livio, Simoncello Gianni.

Tutto questo dimostra che il lavoro fatto in questi anni è stato apprezzato dagli associati – ha detto Luigi Da Ros - augurando all’organo dirigente di continuare il percorso con il contributo di tutti gli associati.