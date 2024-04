Attualità Lorenzo Fidanzi neo dottore in “Comunicazione, marketing territoriale e turismo” 23 aprile 2024

Grosseto: La Maremma potrà godere di un nuovissimo esperto nel settore del turismo. Si tratta di Lorenzo Fidanzi, fresco di una laurea magistrale da 110 e lode conseguita presso l’Università di Siena. Il nostro giovane dottore ha infatti ottenuto il massimo dei voti nel corso in scienze delle amministrazioni del dipartimento di scienze politiche e internazionali, seguendo il curriculum “Comunicazione, marketing territoriale e turismo”, e discutendo una tesi dal titolo “Il ruolo del whistleblowing per l’integrità degli enti: evoluzione, normativa e attuazione nella società Amplia Infrastructures”, con relatore il professor Antonio Riviezzo e correlatore il professor Fulvio Mancuso. Al neo dottore auguriamo una fulgida carriera, nella speranza che questo ulteriore step formativo possa dispiegare i suoi effetti sul territorio maremmano, in cui il turismo rappresenta uno degli asset più significativi. Seguici



