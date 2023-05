Lo Studio Legale Antichi si conferma tra “Gli Studi Legali dell’anno”

La classifica stilata annualmente da Il Sole 24 Ore

Grosseto: Lo Studio Legale Antichi è lieto di comunicare di essere stato inserito per il secondo anno consecutivo nella lista de “Gli Studi Legali dell’anno” stilata da Statista (società tedesca esperta nella raccolta ed elaborazione di dati), in collaborazione con Il Sole 24 ORE e Guida al Diritto. Giunta alla quinta edizione, l’indagine di Statista per Il Sole 24 Ore è una mappa delle eccellenze del panorama legale del nostro Paese, sia a livello regionale sia per aree di attività.





La ricerca si basa sulle oltre 40mila segnalazioni ricevute da parte di avvocati (peer-to-peer), giuristi d’impresa e clienti degli studi legali attivi a livello nazionale in 15 settori di competenza e divisi in cinque macro aree: il nostro Studio Legale si è contraddistinto nell’area regionale del Centro Italia come uno degli Studi Legali più performanti.

Il ranking degli studi legali è pubblicato oggi sul quotidiano Il Sole 24 Ore (clicca QUI per vedere la lista completa degli Studi premiati) con approfondimenti di settore e contenuti editoriali, sia nell’edizione cartacea sia online su ilsole24ore.com

Alessandro Antichi: ”I buoni risultati si ottengono grazie alla preparazione, alla cura dei dettagli ed alla perseveranza: non solo una conferma, ma la conquista di un nuovo traguardo nella prospettiva di un miglioramento continuo”.