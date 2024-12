Lo spettacolo “Un sogno a Istanbul” apre la stagione

Domenica 15 dicembre, alle 18, la prima rappresentazione della nuova stagione con la direzione artistica di Giancarlo Capitani

Tarquinia: Domenica 15 dicembre, alle 18, andrà in scena al teatro comunale “Rossella Falk” lo spettacolo “Un sogno a Istanbul”, che inaugura la nuova stagione firmata dal Comune di Tarquinia e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, con la direzione artistica di Giancarlo Capitani. Tratto da un best seller dello scrittore e giornalista Paolo Rumiz, il testo di grande forza e suggestione scritto da Alberto Bassetti è interpretato in modo magistrale da Maddalena Crippa, Maximilian Nisi e Adriano Giraldi, sulle musiche di Mario Incudine, per la regia di Alessio Pizzech. La vicenda è incentrata su una storia d’amore che si snoda attraverso l’Europa, da Sarajevo a Istanbul, portando lo spettatore a mettere in discussione le proprie certezze e a riflettere su cosa realmente costituisca l’essenza del continente europeo. I protagonisti sono Max e Maša. Maximilian von Altenberg, ingegnere austriaco, viene mandato a Sarajevo per un sopralluogo nell’inverno del ’97. Un amico gli presenta la misteriosa Maša Dizdarević, "occhio tartaro e femori lunghi", austera e selvaggia, splendida e inaccessibile, vedova e divorziata, due figlie che vivono lontane da lei. Scatta qualcosa. Un’attrazione potente che però non ha il tempo di concretizzarsi. Max torna in patria e, per quanto faccia, prima di ritrovarla passano tre anni. Sono i tre anni fatidici di cui parlava “La Gialla Cotogna di Istanbul”, la canzone d’amore che Maša gli ha cantato. Maša ora è malata, ma l’amore finalmente si accende. Da lì in poi si leva un vento che muove le anime e i sensi, che strappa lacrime e sogni. Da lì in poi comincia un’avventura che porta Max nei luoghi magici di Maša, in un viaggio che è rito, scoperta e resurrezione. Il teatro comunale “Rossella Falk” è in piazza Cavour. Per informazioni è possibile chiamare lo 0766 849282. I biglietti sono anche acquistabili sul sito di Archeoares al link https://shorturl.at/A4re8. Il botteghino del teatro sarà aperto un’ora prima dello spettacolo.