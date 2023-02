LNI-Pesca in apnea, al via la 33° Coppa Carnevale

Follonica: È partita ieri mattina, sotto l'occhio del giudice di gara Massimiliano Volpe e Romano Concetto, la 33° Coppa Carnevale di pesca in apnea del gruppo sub della LNI di Follonica. I 35 iscritti, provenienti dai circoli più importanti di tutta l'Italia, si sono presentati alle ore 7:30 per l'accettazione effettuata dal vice presidente della Lni e responsabile del gruppo sub Giuseppe Bartalotta. Gli atleti sono partiti a nuoto dalla spiaggia antistante la Sezione Follonichese della LNI mentre i ragazzi della vela approntavano le imbarcazioni in vista della regata del prossimo weekend.



Il classico campo di gara della competizione è stato segnalato con le boe posizionate dagli assistenti di gara e la capitaneria di porto è stata prontamente avvisata. Rientrati alle 13 si è passati alla pesatura del pescato effettuata da Mauro Pugliese ed il giudice di gara federale Volpe coadiuvati dai dirigenti della sezione sub Pacenti Alessandro, Cipriani Luciano, Massimiliano Orlandi e Vella Antonino.

I ricchi carnieri hanno fatto protrarre la manifestazione per arrivare alla classifica finale che ha visto l'assegnazione dei numerosi premi in ordine alle catture effettuate. Su tutti ha prevalso il carniere di Nicola Soldati aggiudicandosi il buono di 300€ messo in palio dal negozio AcquaSport di Grosseto. Alla piazza d'onore troviamo Mazzarri Davide che con un variegato carniere si aggiudica il secondo premio, una giacca di 5mm messa in palio da "Elios"; il terzo posto è appannaggio di Raffaele Salzillo cui va un fucile da pesca, una maschera subacquea e cappelli "Mares".

Un particolare premio è stato assegnato a Torrini Emiliano che, interpretando il giusto spirito della manifestazione, si è presentato in abbigliamento carnevalesco. Alla premiazione hanno presenziato il presidente della LNI di Follonica il dottor Fausto Meciani ed i rappresentanti del Carnevale Follonichese per il rione Centro Silvia Gani e Cristiano Battisti per la zona nuova. La sicurezza in mare è stata fornita dalla Croce Rossa Italiana.