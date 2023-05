Livorno. Striscioni contro Sallusti, On.le F. Rossi, Lensi, Romiti, Perini (Fdi)

"La città di Livorno per colpa di alcuni imbecilli riesce sempre a distinguersi per maleducazione e volgarità. Piena solidarietà a direttore Sallusti’”

Livorno: E’ in programma per questo fine settimana al teatro Goldoni di Livorno la tre giorni del Festival dell’Umorismo al quale stamattina è stato invitato dagli organizzatori anche il giornalista Alessandro Sallusti, direttore del giornale Libero.



“Purtroppo, dobbiamo ancora una volta constatare che per colpa di alcuni imbecilli, altrimenti non sapremmo come altro definirli, che sono stati apposti nei pressi del teatro Goldoni alcuni striscioni, uno dei quali riporta a caratteri cubitali anche frasi a sfondo politico del tipo: “Sallusti, a Livorno siamo tutte canaglie antifasciste".

Nel condannare tali comportamenti, che nulla hanno a che fare con la democrazia e la libertà di pensiero del direttore Alessandro Sallusti, ma sottolineano ancora una volta che ci sono persone che non rispettano le idee differenti alle proprie, manifestiamo la piena solidarietà di Fratelli d’Italia Livorno. Non saper rispettare le idee differenti è sintomo di arretratezza culturale e spero che il sindaco Salvetti non avalli questa vergogna e prenda nette distanze da questi facinorosi. Nel prossimo Consiglio Comunale come Fratelli d'Italia chiederemo espressamente al Sindaco e all'Aula di esprimere solidarietà al Direttore Sallusti”. E’ quanto affermano il Deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia-Toscana, Onorevole Fabrizio Rossi, il coordinatore provinciale FDI-Livorno Giacomo Lensi, il capogruppo in consiglio comunale di Livorno, Andrea Romiti e il consigliere comunale Alessandro Perini.