"Living" al cinema Stella

Grosseto: E’ il remake di “Vivere” di Akira Kurosawa, il primo film dell’anno al cinema Stella. Da domani, 5 gennaio fino a domenica 8, è in programma “Living” di Oliver Hermanus, presentato alla mostra del cinema di Venezia, al Sundance film festival e in concorso al Golden Globe.



Ambientato nella Londra degli anni Cinquanta, racconta la storia del signor Williams, interpretato da Bill Nighy, che lavora come responsabile di un ufficio municipale. La sua mansione gli permette di concedere o meno l'autorizzazione a usare un luogo pubblico e nel suo lavoro lui è impeccabile, nonché sempre coerente con le sue scelte.

Un giorno il burocrate riceve una pessima notizia sulla sua salute: è malato e non gli resta molto da vivere. È così che l'algido signora Williams, noto per non aver alcun senso dell'umorismo ed essere troppo preso da scartoffie burocratiche, decide di cambiare modo di vivere. L'uomo si lascia andare a quei piaceri su cui fino ad oggi non si era neanche mai soffermato neanche a pensare, cambiando così anche l'approccio al suo lavoro.

Una lezione di vita dove non dare nulla per scontato e vivere al meglio ogni momento: questo è il messaggio che il film cerca di dare attraverso l’interpretazione di Bill Nighy.