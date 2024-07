Cultura Lirica In Castello a Montemassi 19 luglio 2024

19 luglio 2024 127

127 Stampa

Redazione

Roccastrada: Sabato 20 luglio alle ore 21:00, nella suggestiva cornice del castello di Montemassi, si svolgerà l’VIII edizione di Lirica, quest’anno appunto Lirica in Castello, dal titolo “Intrecci di passione”.

Il galà musicale vedrà impegnati tre artisti di grande spessore. Manuela Molinelli mezzosoprano reduce da una recente tournée di successo a New York. Claudio Rocchi tenore di grande esperienza, allievo dell’indimenticabile Luciano Pavarotti. Francesco Iannitti Piromallo al pianoforte, poliedrico musicista concertista, compositore e direttore di coro e orchestra. Presenta la serata arricchendola di aneddoti e curiosità Franco Bon insieme alla direzione artistica di Simona Parra. In collaborazione con Arci Montemassi, Patrocinio del Comune di Roccastrada. I posti sono limitati e quindi è necessaria la prenotazione telefonando nelle ore serali, o inviando sms o whatsapp al n. 3716925467. Prezzo del biglietto: € 15,00. Riduzione per i soci Arci (presentando tessera) €13,00



Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Lirica In Castello a Montemassi Lirica In Castello a Montemassi 2024-07-19T14:12:00+02:00 177 it Lirica In Castello a Montemassi PT1M /media/images/castello-di-Montemassi-1.jpg /media/images/thumbs/x600-castello-di-Montemassi-1.jpg Maremma News Roccastrada, Fri, 19 Jul 2024 14:12:00 GMT