Grosseto: Sabato 27 aprile alle ore 18:00 Linda Tugnoli presenta il suo nuovo libro "La forma del ghiaccio", Editrice Nord, presso la Sala AGAF in via Mazzini 61 Grosseto.

Dialoga con l'autrice Luca Ceccarelli. Letture a cura dell'attore Andrea Strati.

Incuriosito dalla notizia del ritrovamento di un uomo mummificato tra i ghiacci da oltre cinquant’anni, Guido si recherà sul luogo del ritrovamento e si imbatterà in un orologio di grande valore. Convinto che sia appartenuto alla “mummia dell’alpinista gentiluomo”, partirà alla volta di Torino per restituirlo alle figlie. L’accoglienza che riceverà non sarà proprio quella che immaginava di ricevere… Come mai le due eredi non sembrano gradire quel ritrovamento? Ma soprattutto, come mai il ricco industriale Aldo Lorenzo Ferrero viene ritrovato in alta Valle Cervo mentre tutti lo pensavano disperso in Africa?

L'AUTRICE

Linda Tugnoli vive tra Roma – dove lavora come autrice e regista di documentari, soprattutto per la Rai – e la campagna sabina, dove abita in un casale con il marito, tre figli, un orto, una serra e svariati cani di grossa taglia che periodicamente devastano l'orto e la serra. Ha contratto anni fa quello che gli inglesi chiamano il bug del giardiniere: una spiccata tendenza a parlare troppo di piante e di fiori.

INGRESSO GRATUITO

Consigliata la prenotazione allo 056422329 o inviando un messaggio whatsapp https://wa.me/3923438682 o una email a info@libreriamondadori.grosseto.it ocompilando il seguente modulo Google: https://forms.gle/vmhaN9Kh5L5foP4g7