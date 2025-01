Lilt Grosseto “Spazio Ben Essere 2025”

Grossseto: Spazio Ben Essere è una iniziava di LILT APS-ETS Prov. di Grosseto per la promozione di gruppi di riabilitazione oncologica rivolti a persone che hanno avuto un tumore.

Il progetto prevede un gruppo terapeutico che, attraverso la condivisione con chi ha vissuto la stessa esperienza oncologica, aiuta i partecipanti a trovare nuove risorse e riacquistare fiducia nella vita. Grazie a questi incontri, si possono acquisire competenze mirate al miglioramento del proprio benessere psico-fisico attraverso attività atte ad integrare la connessione tra corpo e mente.

La quotidianità di chi ha vissuto la malattia cambia radicalmente, per questo l'attività che la Lilt propone ha come obiettivo il risveglio delle potenzialità individuali.

Il progetto intitolato “Ben Essere“ si articola in incontri gratuiti di gruppo per “Cancer Survivors”.

Gli incontri si svolgeranno nel periodo Febbraio/Marzo 2025 e saranno coordinati dalla Dott.ssa Lilia Enei, Psico oncologa della Lilt Grosseto, con la collaborazione di altri professionisti .

Questo il Calendario Incontri 2025

Primo incontro : 17 Febbraio ore 16.00-17.30 - Condividere Emozioni per Ripartire Insieme Dr.ssa Lilia Enei Psico-oncologa

Secondo incontro: 22 Febbraio ore 15.30 – 17.30 - Il Cerchio di canto. Esperienza creativa di benessere accessibile a tutti senza alcuna esperienza Con la Maestra Gaia Di Benedetto e la Dr.ssa Lilia Enei Psico-oncologa presso il Centro Ninfea Yoga di Grosseto

Terzo incontro: 24 Febbraio ore 16.00-17.30 - Il cibo nutre il corpo e cura la salute Dr.ssa Federica Del Duchetto Biologa Nutrizionista e Dr.ssa Lilia Enei Psico-oncologa

Quarto Incontro : 03 Marzo ore 16.00 – 17.30 - Yoga Consapevole per affrontare il dolore con gentilezza Giada Cossu Istruttrice Yoga e Dr.ssa Lilia Enei Psico-oncologa

Quinto incontro : 10 Marzo ore 16.00 – 17.30 - La Mindfulness per ascoltare il corpo e calmare la mente Dr.ssa Monica Calabrese Psicologa-Psicoterapeuta e Dr.ssa Lilia Enei Psico-oncologa

Sesto incontro: 17 Marzo ore 16.00 – 17.30 - Cosa porto con me ...Conclusioni di un piccolo percorso Dr.ssa Lilia Enei Psico-oncologa

Il Presidente LILT Grosseto Renzo Giannoni ha dichiarato: "Questo ciclo di incontri è la sostanza della prevenzione terziaria, che si prende cura di tutti gli aspetti riabilitativi del post malattia: sia fisici che psicologici che sociali. La LILT, presente in oltre 100 provincie con più di 400 ambulatori, è impegnata in tutte le fasi delle malattie oncologiche: da quella importantissima della prevenzione, con campagne di sensibilizzazione, a quella della ricerca, agli screening diagnostici , fino a quella del dopo malattia. I tumori stanno diventando sempre più guaribili ma, per le persone che vivono l'esperienza, c’è un dopo da gestire e il progetto “Ben Essere” si propone proprio questo obiettivo".

Spazio Ben- Essere è una attività promossa in collaborazione con il Coordinamento Regionale Lilt Toscana. Si avvale della consulenza del Centro per la riabilitazione oncologica (Cerion) della APLILT/Firenze ISPRO).

Per iscrizioni o informazioni rivolgersi alla segreteria della Lilt Grosseto telefonando al numero 0564-453261 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00.

Per accedere è sufficiente avere la tessera di iscrizione alla LILT

La partecipazione agli incontri è gratuita