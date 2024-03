Life skills e adolescenza, a Manciano un laboratorio per i giovani da 13 a 18 anni

Primo appuntamento mercoledì 6 marzo, 16-18, a Le Stanze



Manciano: Gestione delle relazioni, approccio alla socialità e capacità di fare squadra, sono solo alcuni degli argomenti oggetto del laboratorio sulle Life Skills in programma nella Zona Colline dell’Albegna, diretta dalla dottoressa Roberta Caldesi, che partirà l’8 marzo nei locali Le Stanze a Manciano,

L’iniziativa è aperta ai cittadini, ma è rivolta agli adolescenti dai 13 ai 18 anni e prevede sei appuntamenti, è realizzata dall’UF Attività consultoriali delle Colline dell’Albegna, diretta dalla dottoressa Agnese Mattera in collaborazione con la UOC Promozione della Salute, diretta dal dottor Claudio Pagliara, la UOS Educazione alla salute, diretta dalla dottoressa Guya Monti e il Dipartimento delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione, diretto dalla dottoressa Daniela Cardelli.

“Il progetto intende favorire lo sviluppo delle abilità di vita, le Like Skills appunto, negli adolescenti – spiega Mattera - Le life skills sono competenze e capacità individuali, sociali e relazionali che permettono ai giovani di affrontare efficacemente le esigenze e i cambiamenti della vita quotidiana. In questo laboratorio i giovani, facilitati dalle educatrici professionali Sonia Cerulli e Liuba Cappellini, potranno riconoscere e implementare le proprie abilità di vita, anche attraverso un approccio basato sull’esperienza, cioè basato su attivazioni e il mettersi in gioco in gruppo”.

L’OMS – Organizzazione mondiale della sanità individua 10 Life skills, suddivise in tre categorie: emotive, che riguardano consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, gestione dello stress, relazionali, tra cui rientrano empatia, comunicazione efficace, relazioni positive, e cognitive, che fanno riferimento alla capacità di risolvere i problemi, prendere decisioni, pensiero critico, pensiero creativo.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione inviando una mail a: areaconsultoriale.albegna@uslsudest.toscana.it, oppure telefonando a 0564-869340.

Di seguito le date dell’evento:

- mercoledì 6 marzo, 16-17: presentazione progetto ai genitori e ai ragazzi

- mercoledì 13 marzo 16-18: Conoscenza di sé – quanto valgo?

- mercoledì 20 marzo 16-18: La forza del corpo e della mente

- mercoledì 27 marzo 16-18: Le mie relazioni

- mercoledì 03 aprile 16-18: Come mi vedo? Scattiamoci un selfie

- mercoledì 10 aprile 16-18: Mi fido di te. Stima di sé e aspettative nel gruppo.





La stessa iniziativa è già in programma per la seconda metà di aprile anche a Orbetello.