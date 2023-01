Libri: "Le 100 Meraviglie (+1) che rendono unica Grosseto"

Il Comune di Grosseto presenta il libro insieme a Typimedia Editore: appuntamento a lunedì 30 gennaio alle 12:30 presso il Museo di Storia Naturale della Maremma. Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna: “Quest’opera è un viaggio da compiere sul territorio, pieno di emozioni e colori”. Il volume è in vendita in libreria, in edicola e su www.typimediashop.it

Grosseto: Esplorare i resti della città etrusco-romana di Roselle, perdersi nella natura incontaminata del Parco della Maremma, immergersi nel blu dalle spiagge di Marina di Grosseto e di Principina a Mare, assaporare i piatti tradizionali, figli di una terra selvaggia.

Grosseto riesce a condensare un patrimonio straordinario con pochi eguali in Italia. Typimedia Editore ha provato a rivelarlo in “Grosseto. Le 100 Meraviglie (+1)”, che va così ad arricchire la collana “Meraviglie d’Italia”, che in Toscana ha già raccontato i territori di Arezzo, Livorno, Pisa e dell’isola d’Elba.





Curato dalla penna di Carlo Sestini, con gli scatti mozzafiato di Riccardo De Luca, il volume - già in vendita in libreria, in edicola e su www.typimediashop.it - viene presentato dal Comune di Grosseto, che ha contribuito alla produzione dell’opera, lunedì 30 gennaio alle ore 12:30, presso la Sala delle Conferenza del Museo di Storia Naturale della Maremma, Strada Corsini n. 5, a Grosseto. Nel corso della presentazione sono previsti gli interventi del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, dell’assessore al Turismo del Comune, Riccardo Megale, del curatore Carlo Sestini e dell’editore di Typimedia, Luigi Carletti.

“Il Comune di Grosseto, con l’assessorato al Turismo - dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna - ha dato il via a questo importante progetto per promuovere il nostro territorio, raccontandolo attraverso una documentazione fotografica e non solo. Ogni immagine è accompagnata da un testo che la descrive, tanto che il libro può essere utile sia ai turisti sia a chi vive a Grosseto, ma vuole scoprire aspetti più dettagliati. Un percorso appassionante che si trasforma in un viaggio da compiere sul territorio, pieno di emozioni e colori”.

“Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio pieno di meraviglie - commenta l’assessore al Turismo, Riccardo Megale -. Questo libro ne racconta alcune fissandole nel cuore di chi legge. Un modo per chi viene in vacanza in Maremma per portarsi via un pezzetto di questa splendida zona, con la descrizione delle sue caratteristiche ambientali e culturali. E anche un documento prezioso per il Comune di Grosseto”.

Spiega l’editore, Luigi Carletti: “Carlo Sestini è un autore innamorato della propria terra e capace di raccontarla in ogni suo aspetto. Il risultato è quello di un volume che sorprenderà non solo i turisti, ma chiunque ami Grosseto e la Maremma”.

Grosseto. Le 100 Meraviglie (+1) (Typimedia Editore, 228 pp., € 19,90) è disponibile in libreria e in edicola. È inoltre possibile acquistare il libro sul sito www.typimediashop.it