Libri. Il giornalista Franco Esposito presenta il nuovo libro: “Gregari si nasce”

Grosseto: Franco Esposito, giornalista. Napoletano doc, come si legge nella “didascalia” di presentazione del libro: “Gregari si nasce”, ma da quasi vent’anni residente a Grosseto e quindi a tutti gli effetti maremmano d’adozione, il prossimo Mercoledì 6 dicembre alle ore 17:30 a Grosseto, presso la sala Marraccini, Banca Tema, Corso Carducci 14, presenta il libro “Gregari si nasce”.

Un mestiere nobile e difficile, raccontato dai mille aneddoti di Massimo Codol. Prefazione di Alessandra Giardini. Pagine 252. Absolutely Free Edizioni. Dialogano con l’autore i giornalisti Francesca Ciardiello, di Tv9, e Alberto Polverosi, inviato speciale del Corriere dello sport-Stadio, e gli ex ciclisti professionisti Massimo Codol e Massimiliano Lelli.



Franco Esposito, penna esperta che nella sua lunga carriera giornalistica ha lavorato come inviato per la maggiori e prestigiose testate giornalistiche nazionali: Mattino, Corriere dello sport-Stadio e altre, partecipando a sei edizioni dei Giochi Olimpici e cinque fasi finali dei campionati del mondo di calcio. “Innamorato, - come lo stesso confessa - di pallanuoto, pugilato e ciclismo”, ha raccontato per i lettori dei giornali per i quali ha lavorato i maggiori eventi sportivi in Italia e all’estero dal 1983 al 2005. Tantissimi i premi e i riconoscimenti: Penna d’oro, premio Giorgio Tosatti Coni-Ussi, vincitore del premio Selezione Bancarella quattro volte in cinque anni, insignito del premio giornalistico Piero Dardanello alla carriera, ha scritto ventotto libri, la maggior parte per Absolutely Free.