Libri e cultura. Grande successo per la presentazione: “1328 Grosseto Vince”

Il libro per bambini e ragazzi scritto da Simonetta Baccetti edito da MaremmaNews Edizioni. Questo il link con il video dell'evento: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=5828131253884133



Grosseto: Grande successo di pubblico per la presentazione del libro: “Correva l’anno 1328 Grosseto Vince”, scritto dalla professoressa Simonetta Baccetti, e presentato oggi pomeriggio primo novembre presso il giardino del locale “Nera Fondente” in piazza del Sale a Grosseto.





Assieme all’autrice, il giornalista Franco Ferretti di MaremmaNews.it che ha presentato l’opera della Baccetti, la presidente dell’Associazione Persone Down Grosseto, Sara Restante, e l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo sez. Grosseto, con il presidente Giulio Rossi e i consiglieri Giuseppe Di Fabio e Paolo Doneddu.

Un libro quello scritto dalla professoressa Baccetti, studiato appositamente e impaginato per essere letto o raccontato ai più piccolini, bambini e ragazzi delle scuole materne ed elementari. Un libro interattivo, perché per certi aspetti porta il lettore/bambino ad interagire con la storia raccontata nello stesso, che racconta in modo giocoso, proprio perché rivolto ad un pubblico di piccoli e bambini, dell’assedio della Città di Grosseto avvenuto, almeno così narra la storia, tra il 17 e il 21 settembre 1.328 da parte dell’Imperatore Ludovico il Bavaro, che ritorno da Roma.





“Un libro, - come tiene a precisare l’autrice - che comunque spiega in modo molto semplice una parte della storia, delle radici storico-culturali della nostra Grosseto”. “L’obiettivo del libro, - spiega la prof.ssa Baccetti - è quello di stimolare nei più piccoli, interesse, conoscenza e curiosità per la nostra storia locale”.

L’incasso della vendita sarà devoluto in beneficenza all’ Associazione Persone Down Grosseto, associazione presente da circa 20 anni sul territorio grossetano e che da 5 anni è diretta da Sara Restante.

“Un grazie particolare, - tiene a precisare Simonetta Baccetti – lo rivolgo all’Associazione Nazionale Carabinieri sez. Grosseto, che ha finanziato il costo del libro e all’editore Enrico Giacomelli di MaremmaNews Edizioni che ha creduto nel progetto”.





Tra il numeroso pubblico presente presso il salottino esterno di “Nera Fondente”, era presente l’On.le Fabrizio Rossi, vicesindaco di Grosseto, che è brevemente intervenuto portando i saluti della città, la presidente della Commissione comunale “pari opportunità del comune di Grosseto, Carla Minacci e il presidente del Panathlon Club Grosseto, Franco Rossi.

questo il link del video della presentazione: https://fb.watch/gw-6TpcKzX/