Letture per bambini al parco di Bivio di Ravi

Gavorrano: Nell'ambito del progetto "Emporio Diffuso di Comunità", finanziato tra i progetti di Rigenerazione Urbana del GAL Far Maremma PSR 2014 - 2022, il 20 agosto avrà inizio un ciclo di letture e laboratori per bambini e bambine dai 5 ai 10 anni, orientati all'Outdoor Education. Gli incontri, a cura di Elisabetta Bani della cooperativa sociale Arcobaleno, si terranno presso l'impianto sportivo del Bivio di Ravi, nel Comune di Gavorrano, nei giorni 20, 22, 24, 27, 29, e 31 agosto, dalle 16:30 alle 18:30. Le attività sono gratuite, con prenotazione gradita al numero 393-973-9274. Il progetto è guidato dall'Associazione VAB-Vigilanza Antincendi Boschivi, in collaborazione con ASD Bivio Ravi, AVIS Gavorrano Scarlino, Melograno coop. soc. e altri partner.



