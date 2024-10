Leonardo Petronilli presenta il romanzo d'esordio “Aspettami al Faro”

Grosseto: “Aspettami al Faro” è il romanzo di esordio di Leonardo Petronilli, fiorentino di nascita, maremmano d'adozione.

Leonardo Petronilli, 32 anni, nato e cresciuto a Firenze, ha vissuto per quattro anni in Spagna e da quattro anni vive in Maremma, a Bagno di Gavorrano. Ama il cinema ed ogni forma di arte in generale. Scrive da sempre, fin da quando era bambino, ma solo adesso ha sentito la necessità di scrivere un romanzo esternando ciò che negli anni si è evoluto dentro di sé, prendendo spunto soprattutto dall’esperienza estera.

Il romanzo, uscito il 27 Agosto scorso, è una storia di finzione, ma basata su esperienze vissute e personaggi realmente incontrati durante la permanenza a Tenerife dell'autore. Un romanzo di formazione, che affronta vari temi, dalla ricerca del proprio posto nel mondo, fino alla realizzazione di se stessi, con una scrittura originale e spontanea attraverso la quale Leonardo Petronilli dà voce a una storia che emoziona e fa riflettere. Il protagonista, Alessandro, è pronto a trasferirsi a Tenerife con la sua fidanzata Sara, ma all’ultimo momento lei si tira indietro. Solo e devastato, decide di partire lo stesso, trovandosi catapultato in una nuova vita su di un’isola sconosciuta. Tra inconsuete amicizie e relazioni complicate, Alessandro incontra Cassandra, una donna enigmatica e misantropa che diventa la sua confidente lungo il sentiero che porta al faro. Mentre cerca se stesso, il protagonista dovrà affrontare scelte difficili e scoprire cosa significa trovare il proprio posto nel mondo. “Questo non è un viaggio di piacere, non è una vacanza, ma una partenza senza ritorno. Tenerife sola andata. È arrivato il giorno in cui faccio reset alla vita che mi sono costruito, il giorno in cui salto nel vuoto. Oggi sono solo: io, il mio zaino e il mio borsone rosso”. Un viaggio intenso e drammatico, che porterà Alessandro a confrontarsi con i suoi demoni interiori e a capire dove risiede la vera felicità.

Giovedì 17 Ottobre, presso la Libreria Mondadori di Grosseto Leonardo Petronilli sarà presente tutto il giorno per un firmacopie, in cui potrà incontrare i lettori e scambiare due chiacchiere sul libro.





Il libro è disponibile su tutti gli store online ed ordinabile in tutte le librerie, anche in formato eBook.