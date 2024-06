Leonardo Papalia è Vice Campione Italiano di Judo

Albinia: Jesolo ha ospitato l'8 e 9 giugno la finale del Campionato Italiano Esordienti B A1 di Judo, evento organizzato dalla FIJLKAM, che ha visto la partecipazione di Leonardo Papalia, giovane promessa dello Sporting Club Albinia. Nella categoria fino a 81 kg, Leonardo ha ottenuto un risultato straordinario, classificandosi al secondo posto e conquistando la medaglia d'argento, guadagnandosi il titolo di vice campione italiano.



Il percorso di Leonardo verso questo importante traguardo è stato costellato di successi. Il 27 aprile 2024, ha partecipato alla qualificazione per il campionato italiano CAT ES/B A2 a Prato, classificandosi al primo posto. Questo risultato gli ha permesso di accedere alla finale del campionato italiano CAT ES/B A2, disputatasi il 25 maggio a Olbia, in Sardegna, dove ha ottenuto un quinto posto. Questo piazzamento gli ha garantito l'accesso alla finale del campionato italiano Esordienti B A1.

Nella splendida cornice del Palazzo del Turismo di Jesolo, Leonardo ha brillato, vincendo con determinazione due combattimenti e dimostrando un'ottima performance anche nel terzo incontro. L'atleta maremmano ha ceduto il passo solo a un forte avversario marchigiano, con il quale si è battuto con grande fierezza, ottenendo così una preziosa medaglia d'argento.

La soddisfazione per questo risultato è enorme all'interno dello Sporting Club Albinia. Il maestro benemerito Aveliano Bettolini, che ha accompagnato Leonardo in gara, ha espresso grande orgoglio per l'eccezionale performance del giovane atleta.

Leonardo Papalia, con il suo secondo posto al campionato italiano Esordienti B A1, ha dimostrato non solo il suo talento ma anche la dedizione e il duro lavoro necessari per raggiungere risultati di alto livello.

La medaglia d'argento di Leonardo è il coronamento di un percorso di crescita e impegno che rende onore allo Sporting Club Albinia e ai suoi maestri, Aveliano Bettolini e Patrizia Marroni, il cui supporto e dedizione sono stati fondamentali per il successo dell'atleta. Questo traguardo segna un momento di grande gioia che certifica quanto di buono lo Sporting club Albinia sta facendo con i suoi judokas.