Lega Navale Italiana Follonica: Un successo la Regata Nazionale Contender

Follonica: La Lega Navale Italiana di Follonica è lieta di annunciare il successo della Regata Nazionale Contender, svoltasi nel nostro golfo il 13 e 14 luglio 2024. Questo evento ha visto la partecipazione di 32 equipaggi provenienti da tutta Italia. Le sei prove, disputate con venti medio deboli, hanno messo in evidenza l’eleganza e la velocità della barca Contender, amata da numerosi velisti italiani.

La competizione è stata serrata e appassionante, culminando con la vittoria di: Ferrari Marco - M 44 Vela Club Campione del Garda ASD Bonezzi Luca - M 54 Circolo Vela Arco ASD Mazzali Roberto - M 54 AVAL Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti e ai volontari che hanno reso possibile questo evento. La Lega Navale Italiana di Follonica continua a promuovere la passione per la vela e l’amore per il mare, organizzando competizioni di alto livello e momenti di aggregazione per la comunità. Per ulteriori informazioni, foto e dettagli sull'evento, vi invitiamo a visitare il nostro sito web e i nostri canali social. Lega Navale Italiana di Follonica