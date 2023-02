"Le vele scarlatte" al cinema Stella

Grosseto: Un film che è una fiaba dal sapore antico. E’ “Le vele scarlatte” di Pietro Marcello, presentato all’ultimo festival di Cannes nella sezione Quinzaine des réalisateurs, il film in programma da giovedì 9 a domenica 12 febbraio al cinema Stella.



Tratto dall’omonimo racconto di Alexandr Grin, il film è ambientato nel periodo tra le due Guerre mondiali e racconta come si è evoluta l'emancipazione femminile durante questo ventennio, caratterizzato da grandi innovazioni e cambiamenti.

Da qualche parte nel nord della Francia, Juliette, giovane orfana di madre, vive con il padre, Raphaël, un soldato sopravvissuto alla Prima Guerra Mondiale. Appassionata di musica e di canto, Juliette ha uno spirito solitario. Un giorno, lungo la riva di un fiume, incontra una maga che le predice che delle vele scarlatte arriveranno per portarla via dal suo villaggio. Juliette non smetterà mai di credere nella profezia.

Proiezioni: ore 17.00 e 21.15