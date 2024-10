Le opere della grossetana Leira in mostra nella città di Gaudì

Grosseto: La grossetana Martina Ratiglia, in arte Leira, ha vinto un prestigioso premio internazionale di Arti Visive che la porta ad esporre le proprie opere presso la Pedrera, a Barcellona, a partire dal 26 ottobre prossimo.

Una mostra, nella straordinaria cornice della città di Gaudí, che sarà l'occasione per la giovane artista grossetana di esplorare il dialogo tra la propria arte contemporanea e il contesto architettonico della città in un'esperienza che unisce tradizione e innovazione artistica.

Il Premio Internazionale delle Arti Visive "Barcellona nella città di Gaudì" è un prestigioso riconoscimento artistico che si tiene nella città famosa per la sua storia artistica, culturale e architettonica, strettamente legata all'opera di Antoni Gaudí. Questo premio è pensato per promuovere e celebrare l'arte contemporanea a livello internazionale, mettendo in risalto talenti emergenti e artisti affermati che si esprimono attraverso vari linguaggi visivi, come pittura, scultura, fotografia, installazioni e arti digitali. Il concorso si distingue per la sua capacità di offrire una piattaforma di visibilità agli artisti, permettendo loro di esporre le proprie opere in una delle città artisticamente più rilevanti al mondo. Gaudí, noto per il suo stile architettonico unico e visionario, rappresenta un simbolo di creatività e innovazione, valori che questo premio vuole promuovere nel campo delle arti visive.



Il premio non solo prevede la partecipazione a una mostra collettiva in luoghi iconici di Barcellona, ma offre anche la possibilità di confrontarsi con una giuria composta da critici d'arte, curatori e professionisti del settore, creando una rete di contatti e opportunità per la carriera degli artisti partecipanti.

In sintesi, il Premio "Barcellona nella città di Gaudì" è un omaggio all'arte contemporanea e all'eredità culturale di Gaudí, e rappresenta una vetrina internazionale per l'eccellenza creativa e l'innovazione artistica.

L’opera con la quale Leira ha partecipato al concorso, e con la quale ha ricevuto questo riconoscimento è una DIGITAL ART chiamata "Velata Verità: Lo Sguardo oltre la Maschera".





Per la realizzazione di questo disegno digitale su iPad, l'artista ha adottato tecniche avanzate che combinano precisione e sensibilità artistica, per raggiungere un effetto fotorealistico.

«Vincere il Premio Internazionale delle Arti Visive "Barcellona nella città di Gaudì" - ci racconta Leira - rappresenta per me un momento di straordinaria realizzazione e crescita artistica. È il riconoscimento di un percorso fatto di ricerca e passione, ma soprattutto un’opportunità incredibile per condividere la mia visione del mondo con un pubblico internazionale. Sapere che la mia opera sarà esposta in video in un luogo iconico come La Pedrera, uno dei capolavori più suggestivi di Antoni Gaudí, è un onore che va oltre le parole. La Pedrera non è solo un edificio, ma un simbolo dell’incontro tra arte, architettura e natura. Vedere la mia creazione proiettata in uno spazio di così alto livello mi dà la sensazione di aver contribuito, nel mio piccolo, a quella straordinaria tradizione artistica che Gaudí ha incarnato. La sua capacità di trasformare la materia in qualcosa di vivente e dinamico ha sempre ispirato il mio lavoro, e sapere che la mia opera sarà esposta lì, immersa in questo contesto, mi fa sentire parte di quel dialogo artistico che lega il passato al presente. È una responsabilità, ma anche una gioia immensa, vedere il mio lavoro integrarsi in un luogo che trasmette un tale potere creativo. Questa esperienza mi spinge a continuare a esplorare nuovi linguaggi e a non smettere mai di cercare la bellezza nell’inaspettato, proprio come Gaudí ha fatto nella sua arte».